Un retour dans le groupe d'Eupen pour la réception de Charleroi

Les Pandas récupèrent leur expérimenté latéral droit

Si Benat San José ne pourra toujours pas compter sur les services de Benoit Poulain, de Mamadou Koné et d'Emmanuel Sowah, il récupère Andreas Beck. Le latéral allemand n'a plus joué en Pro League depuis le 20 septembre et le partage à l'Antwerp. Positif au Covid-19 le mois dernier, il ne faisait pas partie de la sélection de Benat San José lors des cinq dernières sorties des Pandas en championnat.