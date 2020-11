Mbokani sur le banc de l'Antwerp : Ivan Leko donne deux explications à son geste audacieux

Pour la première fois cette saison, Dieumerci Mbokani a dû prendre place sur le banc de l'Antwerp. Ivan Leko a expliqué cette décision après la victoire 0-2 sur le terrain de LASK Linz.

Un joueur avec un bilan comme celui de Dieumerci Mbokani pour l'Antwerp n'est pas facile à mettre sur le banc. Ivan Leko l'a fait contre LASK Linz en Europa League et cela s'est avéré être une victoire importante 0-2.

L'entraîneur anversois a donné deux raisons pour lesquelles il a laissé son attaquant sur le banc. Une des raisons était son remplaçant, Cristian Benavente. "Vous jouez comme vous vous entraînez et Cristian se débrouillait bien à l'entraînement. C'est pourquoi nous avons décidé de jouer avec lui pour ce match", a-t-il déclaré à la Gazet van Antwerpen.

L'autre raison concerne directement le joueur : "Je voulais soulager Mbokani. Tout le monde parle de lui tout le temps, et du fait que nous sommes trop dépendants de lui. C'est pourquoi j'ai donné plus de responsabilités à d'autres gars et leur ai fait sentir qu'ils sont importants aussi. Mais Mbokani mérite ce crédit. Il va certainement faire la différence cette saison", a conclu Leko.