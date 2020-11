Proximus League : les U23 du FC Bruges retombent dans leurs travers

Après avoir pourtant remporté leur premier match de la saison la semaine dernière, les U23 du Club ont perdu ce vendredi soir.

Nouvelle défaite pour la réserve du Club de Bruges. En effet, les espoirs des Blauw en Zwart se sont inclinés sur la plus petite des marges face à Deinze ce vendredi soir (1-0). Alors qu'ils avaient remporté leur premier match de la saison face au Lierse Kempenzonen vendredi dernier (victoire 2-0), ils ont chuté à nouveau.

Dominés à la fois en terme de possession (46,5% contre 53,5) et dans le nombre de tentatives devant les buts (6 tirs contre 13), les hommes de Rik de Mil ont encaissé l'unique but de la rencontre. Ce dernier est l'oeuvre de Lennart Mertens, l'homonyme de l'attaquant du Napoli, à la 76ème minute de jeu. Score final : 1-0 (pour Deinze).

We nemen plaats 3️⃣ in het klassement, well done boys! #DEINXT pic.twitter.com/KdkJgiHTPV — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) November 27, 2020

Grâce à cette victoire, les locaux s'invitent provisoirement sur le podium avec 18 points, soit trois unités de plus que le RWDM, Lommel et Westerlo. De leur côté, les Brugeois enregistrent leur septième défaite en 2020/2021 et restent bons derniers (sur 8 équipes), à trois points du Lierse, qui compte un match de retard.