Deux Brugeois et un ancien Rouche dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions!

Le Club de Bruges n'a pas seulement sécurisé sa troisième place, mercredi soir, en Ligue des Champions, les Blauw en Zwart ont aussi fait forte impression contre le Zenit et en profitent pour rester en course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la C1.

Parmi les héros brugeois, deux ont même gagné une place dans le XI de la semaine de la Ligue des Champions: Charles De Ketelaere, auteur d'un doublé et Noa Lang qui a inscrit l'autre Brugeois. Et ils sont plutôt bien entourés dans cette équipe-type.

Avec Olivier Giroud et Neymar, notamment parmi les heureux élus, mais aussi une autre vieille connaissance de notre championnat: l'ancien Rouche Alexander Scholz, auteur du but qui a permis à Midtjylland de prendre son tout premier point en Ligue des Champions.

🇫🇷 🇧🇷 Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week 😎#UCL | @PlayStationEU