🎥 Alejandro Pozuelo élu joueur de la saison en MLS

Pozuelo suit les traces de son compatriote David Villa, de Robbie Keane ou encore de Carlos Vela.

Il y a près de deux ans, l'Espagnol avait surpris la JPL en décidant de quitter un Racing Genk en route vers le titre, juste avant les PO1, pour une aventure lucrative à Toronto.

Mais Pozuelo n'a pas déçu, alors que beaucoup le voyaient se perdre en MLS. Il avait marqué la saison de son talent dès sa première saison.

Pour sa deuxième saison, le médian fait encore mieux que la première saison et vient dêtre élu meilleur joueur de la MLS. Il remporte le prix "Landon Donovan" qui récompense le meilleur joueur de la saison et succède à Carlos Vela.

