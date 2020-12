Bernd Hollerbach-STVV : la raison du refus serait connue

Bernd Hollerbach aurait refusé de rejoindre Saint-Trond pour une raison qui rappellera des souvenirs à l'Excel Mouscron : STVV aurait refusé d'engager son assistante habituelle, Maria Wallenborn.

La personne de Maria Wallenborn avait déjà été à la base d'une mésentente entre Bernd Hollerbach et son ancien club : l'Excel Mouscron avait en effet licencié l'assistante de son entraîneur pour raisons économiques et Hollerbach, qui travaille avec Wallenborn depuis 2014, aux Wurzburger Kickers et à Hambourg, l'avait mal pris.

Cette fois, c'est encore Maria Wallenborn qui, selon certaines sources, aurait posé problème à STVV. Le club trudonnaire ne voulait pas laisser de place à l'Allemande dans le staff de Hollerbach, qui en faisait une condition sine qua non à son arrivée. Et Saint-Trond va donc se rabattre sur Peter Maes ...