Hein Vanhaezebrouck espérait beaucoup mieux à Hoffenheim

Les Buffalos ont refermé leur désastreuse campagne européenne sur une très mauvaise note. Deux matchs, deux défaites: le défi gantois de Hein Vanhaezebrouck démarre mal.

Après la défaite à Ostende, dimanche soir, la Gantoise a subi une lourde défaite sur la pelouse de Hoffenheim, jeudi soir, scellant le triste 0 sur 18 des Buffalos en Europa League. Et Hein Vanhaezebrouck était très déçu après la rencontre. "J'attendais beaucoup mieux de mon équipe", confirme-t-il.

"Je suis déçu. Durant le premier quart d'heure, nous n'avons rien donné, mais ensuite nous avons encaissé sur une maladresse. Ce sont des choses qui sont évitables, mais ça va prendre du temps", estime-t-il.

Les Buffalos vont désormais devoir oublier cette campagne européenne. "On va avoir besoin de faire le vide mentalement." Et Hein Vanhaezebrouck espère corriger ce qui fait défaut depuis le début de saison à Gand. "Derrière, nous donnont des buts trop facilement et devant, nous manquons d'efficacité pour conclure les occasions que nous nous créons."