Le Standard de Liège chute à La Gantoise, 1ère victoire de Hein Vanhaezebrouck à la tête des Buffalos

Ce dimanche en fin de journée, le Standard de Liège se déplaçait à la Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise.

Après son joli partage contre Benfica (2-2) lors de la dernière journée d'Europa League jeudi dernier, le Standard de Liège avait à coeur de poursuivre sur sa lancée et de surtout renouer avec la victoire après ses quatre partages de suite en championnat. Philippe Montanier avait martelé qu'il fallait prendre des points surtout au vu du classement où les équipes du top se tiennent dans un mouchoir de poche.

Le technicien français avait décidé d'aligner un 3-5-2 avec sa défense habituelle, un milieu à trois comprenant Raskin, Cimirot et Bastien et avec Lestienne et Tapsoba en attaque. Les Rouches débuteront la rencontre de la plus belle des manières avec un but après 90 secondes de jeu signé Noë Dussenne sur corner (2e), 0-1.

Le matricule 16 aura une nouvelle opportunité avec une reprise de Bokadi dans le rectangle, mais elle sera captée par Bolat (21e). Toutefois, la Gantoise égalisera sur corner via Nurio (27e), 1-1.

Les Liégeois repartiront à l'assaut du but gantois à l'image de Tapsoba, qui lancé dans la profondeur, décochera un tir croisé, mais celui-ci sera capté par Bolat (31e). Bodart sera ensuite lui aussi mis à contribution avec un tir à distance et une frappe à bout portant de Yaremchuk (36e et 37e). Le score ne changera pas à la pause (1-1).

Au retour des vestiaires, la Gantoise mettra plus de rythme. Vadis aura une belle opportunité sur le côté gauche mais ne croisera pas assez son tir qui arrivera sur Bodart (49e). Le médian des Buffalos entrera une nouvelle fois dans le rectangle et frappera, mais il trouvera Bodart à nouveau sur son chemin (73e). Les deux équipes pousseront chacune de leur côté afin d'engranger les trois points et c'est la Gantoise qui ira les chercher. Dorsch, qui ira gratter un ballon et poussera Laifis à la faute, lancera ce diable de Yaremchuk en profondeur qui ira tromper Bodart d'une jolie pichenette (85e), 2-1.

La Gantoise retrouve des couleurs avec ce succès contre le Standard de Liège en montant à la 12ème place. Les Rouches font une très mauvaise opération en perdant à nouveau des points, ils occupent la 8ème place au classement.