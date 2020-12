Un Waasland-Beveren ressuscité profite des errances du KV Malines

Avec un 13/15, Waasland-Beveren s'est totalement sorti de l'ornière et compte désormais sept points d'avance sur la lanterne rouge, le STVV.

Le KV Malines avait pourtant pris l'avance dès la 27e minute via Geoffry Hairemans, mais l'expulsion de Simen Voet à la 36e compliquera les choses pour les Sang & Or. Il faudra cependant attendre la seconde période pour voir Waasland-Beveren profiter de sa supériorité numérique : Heymans, puis Koita coup sur coup feront 1-1 et 1-2 (47e, 49e).

Malines, qui se retrouve désormais à la 16e place, juste au-dessus de la zone rouge, a espéré revenir dans le match : Mrabti égalisera à l'heure de jeu. Mais Waasland-Beveren fera 2-3 (67e) et confirmera son regain de forme spectaculaire avec un 13/15 qui leur permet de prendre 7 points d'avance sur la dernière place et 5 sur l'avant-dernière.