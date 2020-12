Bakkali dans le noyau B: "C'est une décision prise pour le groupe"

Comme nous vous l'annoncions ce matin: Vincent Kompany a renvoyé Bakkali dans le noyau B d'Anderlecht.

Vincent Kompany a donc pris une décision radicale: l'ailier a été renvoyé dans le noyau B du Sporting et n'a donc plus d'avenir au club. "Il n'est en effet pas blessé. C'est une décision du staff technique. J'ai une bonne relation avec lui et cette décision n'est pas contre lui. C'est une décision prise pour le groupe. Nous avons un noyau assez large et parfois il faut prendre des décisions dans l'intérêt de l'équipe".

Cela sent donc la fin pour Bakkali à Anderlecht, même si dans son cas cela n'a jamais vraiment commencé. Depuis son arrivée au Parc Astrid en 2018, Bakkali n'a disputé que 28 rencontres pour 4 buts marqués. C'est peu, beaucoup tro peu pour l'ancien Diable Rouge.