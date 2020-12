Guillaume Gillet veut enchaîner: "Ne pas jouer aux montagnes russes"

Guillaume Gillet enchaîne les matches et ce n'est pas pour lui déplaire. L'ancien Anderlechtois a été l'un des hommes en vue du côté des Zèbres lors du déplacement au Stayen.

Après quelques semaines sans victoire, le Sporting de Charleroi a retrouvé les trois points ce samedi sur la pelouse du Stayen. Guillaume Gillet, à nouveau titulaire, est revenu sur la rencontre de son équipe.

"On courrait après la victoire depuis pas mal de temps. On a tout de même vu ce soir que même à 11 contre 10, rien n'était acquis. Il a fallu tout donner pour arracher la victoire, tous les matches sont serrés cette saison. Il faut faire preuve de caractère lors de chaque rencontre pour la victoire".

"Nous n'avions pas perdu nos fondamentaux. Nous avons connu une baisse de régime mais nous avons tout de même gardé confiance en nos qualités. Notre état d'esprit est resté le même et ce samedi des joueurs ont reçu leur chance et ont tout donné pour l'équipe. Le football, c'est des hauts et des bas. Je le sais avec mon expérience. Dans les moments difficiles il faut rester unis. Autant nous n'avons pas été euphoriques après les victoires, autant nous n'avons rien jeté à la poubelle lors des défaites".

Maintenant, le plus dur arrive pour les hommes de Belhocine: "Nous n'avons pas envie de faire les montagnes russes. Nous devons enchaîner et cela va aller vite. Mardi c'est déjà le Cercle, puis vendredi c'est Anderlecht. C'est à nous de montrer qu'on a renversé la vapeur".