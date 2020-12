Mauvaise nouvelle pour le Sporting de Charleroi et Ken Nkuba

Le jeune attaquant carolo était sorti blessé au genou à l'occasion du match au Cercle de Bruges ce mardi 15 décembre.

Ce jeudi après-midi, le Sporting de Charleroi a donné des nouvelles de Ken Nkuba et celles-ci ne sont pas bonnes. Le joueur souffre d'une rupture des ligaments croisés et subira une opération début janvier. Il ne devrait plus jouer cette saison.