🎥 Lucarne nettoyée: Paul-José Mpoku régale aux Emirats

Actif en championnat en ce jour de Noël, Paul-José Mpoku en a profité pour faire trembler les filets.

On jouait aux Emirats Arabes Unis ce vendredi et Paul-José Mpoku était de la partie avec Al-Wahda qui défiait Al-Fujairah. C'est d'ailleurs l'ancien Rouche qui a débloqué le marquoir après 20 minutes de jeu. D'une superbe frappe qui est allée se loger dans la lucarne d'Abdullah Mohammed Ismail.

Le quatrième but de la saison pour Paul-José Mpoku, qui a parfaitement lancé son équipe vers la victoire. Khalil Ibrahim avait doublé la mise juste avant la mi-temps et AL Wahda s'est finalement imposé 2-1 et en profite pour grimper à la sixième place du championnat.