Leko part, mais pas l'un de ses adjoints, qui tient à rester à l'Antwerp

Si Ivan Leko va bel et bien quitter la Belgique pour rejoindre Shanghai, ce ne devrait pas être le cas de son adjoint Rudy Cossey.

Ivan Leko ne devrait pas être accompagné par Rudy Cossey en Chine : Het Nieuwsblad révèle que l'adjoint du Croate à l'Antwerp ne veut pas quitter la Belgique, surtout pour une destination aussi lointaine, et négocie actuellement pour rester au Great Old. Bien sûr, l'identité du prochain coach anversois et sa volonté de garder ou non Cossey dans son staff aura son importance.

Edward Still, de son côté, devrait bel et bien suivre Ivan Leko au Shanghai SIPG. L'officialisation n'est pas encore tombée mais le départ du Croate ne fait presque aucun doute.