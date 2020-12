Le message d'adieux de Diego Costa

Diego Costa et l'Atlético, c'est une belle histoire d'amour qui a pris fin ce mardi.

Le footballeur de 32 ans est sorti du silence sur son départ en postant un message sur Instagram.

"Avec tristesse mais en même temps heureux, je viens dire au revoir à tous les fans de l'Atleti, à tout mon peuple. Triste de ne plus faire partie de cette famille, mais heureux d'avoir fait partie de ce grand club (...) Je tiens à remercier tous les Atleticos, mais je pense que mon heure est venue pour moi et pour le club, c'était le mieux qui pouvait arriver. Je pense que c'est le meilleur moment pour nous deux, et la meilleure façon d'aider cette équipe et ce club. J'ai fait de mon mieux, ou du moins, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour ce club et ce maillot."

L'ancien joueur de Chelsea est désormais en quête d'une nouvelle équipe. En Premier League, Wolverhampton envisagerait sa venue pour pallier à l'absence de Raul Jimenez.