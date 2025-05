Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire : Simon Tahamata s'engage pour l'un des plus grands défis de sa carrière

Il y a un an, Simon Tahamata a quitté l'Ajax pour travailler à la Deutsche Football Academy de Berlin. Cette fois, il change de continent pour s'offrir un nouveau challenge.

La fédération indonésienne de football a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Simon Tahamata en tant que responsable du scouting. De nombreuses anciennes gloires du football néerlandais travaillent déjà en Indonésie, Tahamata rejoint à son tour ce projet ambitieux.

"Cette décision stratégique s'inscrit dans l'engagement de la fédération à consolider les bases du développement des joueurs nationaux en vue de la Coupe du monde 2026 et au-delà", peut-on lire dans le communiqué.

"En tant que responsable du scouting, Simon Tahamata sera chargé d'identifier et de recruter des talents potentiels en Indonésie et au sein de la diaspora indonésienne, notamment aux Pays-Bas", explique la fédération.

Aider le football indonésien à grandir

Simon Tahamata est né dans les Îles Moluques, son attachement à l'archipel est donc bien réel : "J'ai hâte de travailler avec l'entraîneur Patrick Kluivert et le reste du staff technique en Indonésie", explique l'ancienne gloire du Standard.

Avec Kluivert, mais aussi Alex Pastoor et Denny Landzaat, l'Indonésie a effectué de grands progrès ces dernières années, au point d'ambitionner une place à la Coupe du Monde 2026. Même si la défaite 5-1 en Australie écarte de plus en plus la sélection de la deuxième place du groupe, l'affirmation du football indonésien semble ne faire que commencer.