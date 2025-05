Le grand chantier de l'été a déjà débuté : une opération à un million pour Anderlecht

Anderlecht n'en a pas encore terminé avec son problème de pelouse. Les travaux ont déjà commencé pour réhabiliter le terrain du Lotto Park.

Oui, Anderlecht a déjà changé son gazon cet hiver, faisant venir une nouvelle pelouse en droite ligne de Turin. Mais face à l'ampleur des dégâts constatés, il ne s'agissait que d'une solution provisoire pour sauver les meubles en cette fin de saison.

Le dernier match de l'exercice 2024/2025 au Lotto Park ayant été disputé le weekend dernier contre le Club de Bruges, les travaux ont déjà commencé, rapporte Het Laatste Nieuws.

Une saison de transition pour le terrain aussi

Cette fois, le plan est à plus long terme. Le Lotto Park est à nouveau un chantier à ciel ouvert. En plus du terrain, le drainage, les systèmes d'arrosage et le chauffage des terrains sont également renouvelés.

L'opération est estimée à un million d'euros. Elle se déroulera en deux phases : la première a commencé, la seconde débutera au printemps prochain. La raison ? Les travaux sont trop importants pour être réalisés en un seul été, ne fût-ce que pour une question de temps laissé à l'herbe pour pousser et s'enraciner.

Avec le début de saison déjà alourdi par les tours préliminaires européens dès la mi-juillet, la nouvelle pelouse sera déjà rapidement sollicitée. Une nouvelle sera donc posée dans un an. Pour retrouver du football champagne à Saint-Guidon, les travaux sont donc aussi importants d'un point de vue logistique que sportif.