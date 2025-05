Le successeur de Joel Ordóñez? Le Club de Bruges officialise l'arrivée d'un grand espoir belge

Le transfert de Sacha Marloye en provenance de Seraing l'a encore confirmé, le Club de Bruges est toujours aussi actif dans son recrutement de jeunes talents en pleine post-formation. Le dernier exemple en date est l'arrivée de Samuel Gomez Van Hoogen, officialisé cette après-midi.

L'Anversois de 19 ans arrivé gratuitement du PSV, où il était capitaine des U19, disputant également la Youth League. Le club d'Eindhoven aurait cependant droit à une indemnité de formation. Celle-ci s'élèverait à environ 300 000 euros.

Le défenseur central commencera avec Club NXT, en D1B. Un retour au pays pour celui qui a été formé au Lierse et à Genk avant de rallier les Pays-Bas alors qu'il n'avait que 11 ans.

Né d'un père espagnol et d'une mère belge, Samuel Gomez Van Hoogen est international U19 belge, étant notamment titularisé par Sven Vermant et Guillaume Gillet lors du rassemblement de mars. Il dispose toutefois également de la nationalité espagnole.

Pourrait-il devenir à terme le successeur de Joel Ordonez ? Le Club de Bruges se prépare à perdre son défenseur équatorien depuis de longs mois. Même si Samuel Gomez Van Hoogen devra d'abord se faire les dents en Challenger Pro League, il est appelé à recevoir sa chance en équipe première avant la fin de son contrat en 2028.

New surroundings, same fighting spirit. ✨✍️



Samuel Gomez Van Hoogen komt over van PSV en tekent tot 2028 bij Club NXT! 🔵⚫️