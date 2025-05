Les Mauves apprécieront : en cas de titre de l'Union, le trophée de la Pro League atterrirait ...à Anderlecht

L'Union peut écrire un grand moment de son histoire dimanche. Mais en cas de titre contre La Gantoise, l'hélicoptère de la Pro League n'atterrirait ni à Saint-Gilles, ni même à Forest.

C'est devenu une habitude ces dernières années : pour la troisième saison d'affilée, le champion de Belgique ne sera connu que lors de la dernière journée. Comme c'est devenu la coutume, le trophée sera transporté en hélicoptère pour pouvoir être remis au vainqueur, soit à l'Union Saint-Gilloise ou au Club de Bruges.

L'hélicoptère le plus convoité du football belge survolera les deux stades en première mi-temps. Le CEO de la Pro League Lorin Parys apportera le trophée accompagné d'un supporter sélectionné par Jupiler et DAZN dans le cadre du concours Your Moment of Glory.

Suspense et émotions

Vu les états de forme diamétralement opposés de l'Union et de La Gantoise, il est très probable que l'hélicoptère doive se rendre à Bruxelles. Mais en cas de titre, le Graal n'atterrira pas à Saint-Gilles ou à Forest.

Selon Het Laatste Nieuws, l'hélicoptère se poserait à proximité de l'Avenue Olympique...à Anderlecht. Des raisons pratiques expliquent évidemment ce plan d'action, mais le pied de nez au rival mauve et blanc (qui verrait le trophée atterrir sur son territoire pour mieux s'en aller vers Saint-Gilles) serait considérable.

La dernière fois que l'hélicoptère de la Pro League avait dû se poser dans la Capitale pour le sacre d'Anderlecht en 2017, cela s'était fait à l'hôpital Erasme. Cette fois, il faudrait un peu moins de dix minutes en voiture pour effectuer les sept kilomètres de trajet jusqu'au Parc Duden si les conditions de circulation sont optimales.