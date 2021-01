Wouter Vrancken est de retour

La quarantaine est définitivement derrière le coach du Kavé.

L’année 2020 s’était terminée de drôle de manière pour les Malinois. Positifs au Covid-19, Wouter Vrancken et plusieurs membres de son staff avaient dû faire l’impasse sur les trois derniers matchs de l’année. C’est Sven Swinnen qui avait assuré l’intérim, Igor De Camargo endossant même temporairement le costume de T2.

Mais tout est désormais rentré dans l’ordre et Wouter Vrancken a retrouvé sa place au bord du terrain malinois pour préparer les premiers défis de 2021. Avec un sacré programme: l’Antwerp, Charleroi et le Standard attendent Malines dans les prochaines semaines.