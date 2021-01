Après Preud'homme au goal, voici les 4 défenseurs de légende des Diables Rouges, élus par les supporters !

L'Union Belge avait appelé les supporters à voter pour leur onze de légende des Diables Rouges. Michel Preud'homme avait déjà été révélé en tant que plus grand gardien de l'histoire de l'équipe belge ; place à la défense !

Les supporters ont voté : c'est vous, via le sondage lancé par l'Union Belge l'année passée, qui avez pu élire votre onze de légende des Diables Rouges, initiative lancée pour les 125 ans de la Royal Belgian FA. Après Michel Preud'homme, préféré à Thibaut Courtois et Jean-Marie Pfaff au but, place à la défense, qui mélange trois générations de Diables Rouges.

Au back gauche, on retrouve un Diable Rouge de la génération actuelle, et n'ayant plus évolué à ce poste de manière régulière depuis l'arrivée de Roberto Martinez : Jan Vertonghen (2007 - ...) est votre arrière gauche, et est donc le premier joueur encore en activité à entrer dans ce onze de légende. Côté droit, c'est le légendaire Eric Gerets (1975-1991) qui prend place : le Lion de Rekem aura disputé l'Euro 1980, dont la Belgique termine finaliste, et la Coupe du Monde 1986 et l'épopée mexicaine s'achevant en demi-finale.

L'axe de la défense se compose d'un autre joueur de la "génération dorée" des Diables Rouges, mais ayant pris sa retraite récemment : il s'agit de Vincent Kompany (2004-2020), leader et capitaine de cette génération qui aura dépassé les précédentes en terminant 3e du Mondial 2018 et trône toujours en tête du classement FIFA. À ses côtés, et alors que la concurrence faisait probablement rage en défense centrale, on retrouve Philippe Albert (1987-1997), double champion de Belgique avec Anderlecht et deux fois vice-champion d'Angleterre avec Newcastle United. Le Bouillonnais aura disputé deux Coupes du Monde (1990 et 1994) avec les Diables Rouges.