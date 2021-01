Mbaye Leye donne les clés du jeu à Mehdi Carcela : "Il va sortir le Standard de Liège de la situation compliquée dans laquelle il se trouve"

Ce lundi soir, le Standard de Liège accueillera Waasland-Beveren lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Avant cette première joute du mis de janvier, le coach des Rouches a récité un beau plaidoyer envers l'international marocain.

Mbaye Leye avait choisi de venir avec Mehdi Carcela lors de sa première conférence de presse d'avant-match à la tête du Standard de Liège. "J'ai choisi Mehdi car tout le monde sait comment ça se passe à Sclessin, dans la presse et chez les supporters. Je désire que tout le monde juge Mehdi Carcela à partir de maintenant. Il commence à zéro et quand il joue, ne soyez plus nostalgique et arrêter de parler du passé du Mehdi parti en Russie ou au Portugal. Je veux clôturer ce chapitre, il va prendre ses responsabilités et sortir le matricule 16 de la situation compliquée dans laquelle il se trouve. Il va nous apporter beaucoup et j'ai confiance en lui. Il commence à zéro et il a les qualités pour sortir le Standard de cette situation", a déclaré Mbaye Leye ce vendredi.

Le nouveau T1 des Rouches a aussi fait le point sur son noyau. "Noé Dussenne est bien revenu et s'est bien entraîné. Je peux compter sur tout le groupe sauf Collins Fai qui est encore blessé et qui doit encore passer des tests. Puis Kostas Laifis (testé positif au Covid-19 à Chypre) est toujours retenu au pays. Nous attendons qu'il passe encore des tests et quand il sera négatif, nous pourrons entamer les procédures concernant son retour en bord de Meuse. Il est important qu'il revienne le plus vite possible mais cela ne dépend pas de nous", a souligné Leye.