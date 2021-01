Un match et un terrain indignes de la D1A, et Mouscron s'incline à Zulte Waregem

L'année 2021 commence sur l'un des plus mauvais matchs de la saison : Zulte Waregem a ouvert le score et cadenassé sur un véritable champ de patates.

Matchs en retard exceptés, l'année 2021 commence donc ce samedi au Gaverbeek pour la Pro League, par un déplacement de la lanterne rouge, l'Excel Mouscron, chez un Zulte Waregem qui doit déterminer sa seconde partie de saison dans les semaines à venir : à seulement 6 points de la zone rouge, les hommes de Francky Dury peuvent aussi ... intégrer le top 8 (temporairement) en cas de victoire aujourd'hui.

Mouscron, de son côté, n'est pas parvenu à terminer l'année à une autre place que la dernière malgré une réelle renaissance sous Jorge Simao. Mais le bas de tableau est serré : une victoire et tout est relancé.

Un terrain et un niveau déplorables

Sur le champ de patates du Gaverbeek (pire gazon de Belgique cette saison), les Hurlus commencent par une belle occasion signée Da Costa, trouvé par Tabekou (9e) ; ce sera la seule fois que l'ailier trouvera son coéquipier portugais, ses autres centres trouvant plutôt la tête d'un Deschacht comme un poisson dans l'eau.

Sur la phase suivante, la punition est immédiate : un centre d'Opare trouve Vossen, Seck récupère de manière incompréhensible devant un Gueye hésitant, et c'est finalement Jelle Vossen qui en profite pour terminer une phase confuse (9e, 1-0). Le même Gueye, qui dispute ses premières minutes, gâche là une première période pourtant solide de sa part.

En dehors de ce but, Hervé Koffi n'aura même ... rien à se mettre sous la main, tandis que Louis Bostyn doit sortir en urgence devant Tabekou, avant de voir une tête frôler ses buts (18e). Le niveau de jeu ne s'élève pas, et Xadas se démène en vain pour servir un trio offensif hurlu peu inspiré. Zulte est en gestion, mais grimace en voyant sortir Jelle Vossen, blessé, dès la 16e.

Triste victoire, triste match

La seconde période sera à sens unique : si Bassem Srarfi, sur un contre bien mené, parvient à inquiéter Mouscron mais croise un peu trop sa frappe (60e), l'intégralité de l'action se passera autour du rectangle flandrien pour le reste de la mi-temps. De coup-franc en coup-franc, l'Excel pousse, et finit par trouver le poteau via Gnohéré monté pour amener du poids offensif ; Tabekou, bien placé, se loupe totalement au second ballon (78e).

On perd presque l'envie de décrire le reste du spectacle : même au bord du terrain, le niveau baisse lorsque Jorge Simao, déjà calmé plusieurs fois par le quatrième arbitre, est renvoyé en tribunes pour la fin d'un match qu'on veut d'ores et déjà oublier. Zulte Waregem prend les trois points et se glisse dans le top 8, mais ne paradera pas.