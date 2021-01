Une ancienne gloire d'Anderlecht en route vers la MLS ?

À 32 ans, l'ancien attaquant du Sporting, Matías Suarez, continue d'empiler les buts en Argentine. Des performances qui lui valent l'intérêt de plusieurs clubs, notamment du côté de la MLS.

Nouveau cap pour Matías Suarez ? D'après les informations de La Dernière Heure, l'ex international argentin pourrait rejoindre la Major League Soccer (première division de football aux États-Unis). En effet, selon le média francophone, le Los Angeles FC serait intéressé par ses services.

Aujourd'hui, l'attaquant de 32 ans évolue du côté de River Plate, en Argentine, et ce depuis janvier 2019. Deux ans plus tard, il pourrait donc découvrir un nouveau championnat. Toujours selon la même source, des clubs mexicains et brésiliens seraient également séduits par son profil.

Pour rappel, Matías Suarez est un ancien joueur de Pro League. Il a porté les couleurs d'Anderlecht de 2008 à 2016. Une période durant laquelle il a disputé 241 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 68 buts inscrits et 59 passes décisives délivrées. L'ancien Mauve a notamment remporté le Soulier d'Or en 2011 et quatre titres de champion de Belgique.