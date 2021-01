🎥 Le superbe but de James Justin en FA Cup

Leicester City n'a pas tremblé pour son entrée en lice en FA Cup, samedi après-midi. Avec les Diables Rouges dans les premiers rôles: Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet ont tous les trois délivré une passe décisive.

Mais sur le premier but, James Justin a presque tout fait tout seul. Servi par Dennis Praet, le latéral droit des Foxes a effacé deux vis-à-vis avant d'enrouler. Idéal pour lancer Leicester City vers un récital.

One of the goals of the season so far from @JamesJustin98 ⚽️👏 pic.twitter.com/rt4duWaapK