Officiel : Hamdi Harbaoui est un joueur de l'Excel Mouscron !

L'Excel Mouscron tient son nouvel attaquant, et c'est une vieille connaissance : Hamdi Harbaoui est un Hurlu !

Joli coup pour l'Excel Mouscron, qui s'offre un triple Taureau d'Or : Hamdi Harbaoui (36 ans), meilleur buteur du championnat en 2014, 2018 et 2019, a officiellement rejoint les Hurlus. Harbaoui, passé par OHL, Lokeren, Anderlecht, Charleroi et Zulte Waregem, débarque d'Al-Arabi où son contrat s'était achevé au début de ce mois. Il a signé au Canonnier pour un an et demi.