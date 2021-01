Walscout - épisode 9 : cinq joueurs libres pour renforcer Mouscron

Quelles recrues pour renforcer l'Excel ? Quelles sont les bonnes affaires sur le mercato ? Un rédacteur de Walfoot vous propose ses solutions.

En difficulté depuis le début de la saison, Mouscron est à la limite de la zone rouge (16ème). L'opération maintien s'annonce délicate. En ce mois de janvier, les Hurlus ont déjà enregistré les signatures de Hamdi Harbaoui et Christophe Lepoint. Toutefois, quelques renforts supplémentaires ne seraient pas de trop pour permettre au club de demeurer en D1A. Un rédacteur de Walfoot en a profité pour se glisser dans la peau de la cellule de recrutement de l'Excel. Il a donc choisi de proposer cinq joueurs, libres de tout contrat, qui pourraient être utiles au matricule 216.

Après 22 matchs joués, Mouscron est la pire attaque de Pro League, avec 19 buts marqués. Pour pallier ce problème, les Hurlus ont déjà misé sur Hamdi Harbaoui et Christophe Lepoint pour alimenter leur secteur offensif. En revanche, les ailes restent à renforcer. En ce sens, la piste menant à Youness Mokhtar pourrait être intéressante. Le joueur de 29 ans est libre depuis le début de l'année 2021, après être arrivé au terme de son contrat en MLS. Avant de rejoindre les États-Unis, le natif d'Utrecht avait accumulé du temps de jeu en Eredivisie sous les couleurs du PEC Zwolle et de Twente : 149 matchs, 27 buts, 28 assists.

Le pari : Fredrik Ulvestad

Arrivé en fin de contrat début janvier, l'international norvégien (4 capes) n'a pas encore trouvé de point de chute. Pourtant, ce dernier sort d'une année 2020 réussie en Suède avec le Djurgårdens IF : 27 matchs, 11 buts, 2 assists. Son hypothétique arrivée à Mouscron pourrait permettre d'amener une touche plus technique dans l'entre-jeu, alors que les deux titulaires habituels, Jean Onana et Denis Hočko, sont plutôt à l'aise à la récupération.

La pépite : Kevin Quevedo

Le terme de "pépite" n'est sans doute pas le plus approprié pour qualifier un joueur déjà âgé de 23 ans. Néanmoins, Kevin Quevedo conserve une importante marge de progression. Aujourd'hui, le Péruvien est sans contrat, mais il serait actuellement en négociations avec son ancien club, l'Alianza Lima, pour discuter d'un nouveau bail. Son éventuelle arrivée en Europe comporte un risque, mais certains clubs avaient failli tenter le coup durant l'été 2019, dont le Benfica Lisbonne.

Le polyvalent : William Rémy

L'aventure en Pologne avait bien commencé, mais elle s'est pourtant mal terminée pour William Rémy. Fin 2020, le défenseur français et le Legia Varsovie ont mis un terme à leur collaboration. Cela faisait deux saisons et demie que le joueur de 29 ans portait les couleurs du club de la capitale polonaise, avec qui il a remporté deux fois le championnat et une fois la coupe nationale. S'il a principalement joué en défense centrale durant sa carrière, il est aussi capable d'évoluer en tant que milieu défensif et back droit. Sa polyvalence est un atout qui pourrait être utile à l'Excel durant la deuxième partie de saison.

Le joueur à relancer : Pape Souaré

Voilà près d'un an que l'international sénégalais (26 capes) n'a plus joué au football (en match officiel). Mais s'il arrive à se remettre en forme, il pourrait rendre de fiers services aux Hurlus. Il faut dire que son CV est plutôt bien rempli avec 79 matchs de Ligue 1 et 48 rencontres de Premier League à son compteur. De son côté, l'Excel semble avoir besoin d'un back gauche, puisque c'est Dimitri Mohamed, pourtant milieu de terrain de formation, qui évolue dans le couloir gauche de la défense.

Voici donc cinq pistes qui, selon notre rédacteur, mériteraient sans doute d'être étudiées du côté de l'Excel. Néanmoins, comme précisé précedemment, il ne s'agit pas d'informations transferts. À notre connaissance, aucun de ces joueurs n'a été cité chez les Hurlus jusqu'à présent.