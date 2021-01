La blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Igor De Camargo: "Ce but fait du bien"

Longtemps à l'arrêt, Igor De Camargo a retrouvé le sourire ce week-end.

Igor De Camargo est, bel et bien de retour. Samedi, contre Eupen, l'attaquant belgo-brésilien qui était monté au jeu lors des cinq dernier match du Kavé, était titulaire pour la première fois depuis le 6 novembre et une blessure musculaire qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois.

Et Igor De Camargo a tenu à célébrer l'événement en inscrivant son quatrième but de la saison. "C'était mon premier but depuis le match contre Charleroi. Pour un attaquant, ça fait toujours du bien", se réjouit-il. Et n'allez pas lui dire qu'il pourrait s'agir d'un autobut. "Non, c'est moi qui ait marqué. Laissez-moi ce but", sourit-il.