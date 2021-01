Wouter Vrancken : "Il y a de quoi être mitigé après un tel match"

Ce mardi soir, Malines est allé s'imposer du côté de Waasland-Beveren lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Mené 0-2 très rapidement dans la partie, Waasland-Beveren est revenu au score en dix minutes juste après l'heure de jeu. Alors que la rencontre se dirigeait vers un partage, le Malinois Shved a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.



"Il y a de quoi être mitigé après un tel match. La victoire est la plus importante, mais en première mi-temps, vous devez marquer le troisième but et tuer la rencontre. Nous n'avons pas fait cela, c'est un moment d'apprentissage", a déclaré Wouter Vrancken à l'issue de la rencontre.



"Dans la seconde moitié, il est normal de ne pas vouloir prendre trop de risques, mais si vous commencez ensuite à dégager les ballons, vous vous tirez une balle dans le pied. C'est bien que nous ayons marqué le 3ème but dans les arrêts de jeu. Nous sommes sur la bonne voie. En gardant les pieds sur terre et en travaillant dur, nous devons poursuivre sur notre lancée", a conclu le T1 du KaVé.