📷 Les supporters de l'Antwerp envoient un message très clair concernant Didier Lamkel Zé

Les supporters du Great Old ne veulent plus voir l'attaquant camerounais dans l'équipe et le font savoir une nouvelle fois.

Après de multiples frasques, Didier Lamkel Zé n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'Antwerp. Après avoir déjà exprimé leur désir de le voir partir, les supporters du club ont remis un coup de pression. Jeudi matin, devant le stade, ils ont étendu une banderole avec comme inscription "4 jours restants", en référence au temps qu'il reste avant la fin du mercato et donc pour trouver une solution afin de faire partir l'attaquant camerounais. Malgré un but salvateur face au Cercle de Bruges, Didier Lamkel Zé a été trop loin et ne semble plus avoir sa place dans le coeur des supporters. pic.twitter.com/1WXIUPoqkb — Peter Deroubaix (@PDeroubaix) January 28, 2021





