De Pauw est critiqué par les supporters: "Je donne toujours tout et je travailler pour m'améliorer"

Replacé au poste d'ailier droit par Vercauteren, Nil de Pauw n'y est pas encore tout à fait à l'aise.

"Je sens que je grandis par rapport au début de saison car j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois", a déclaré De Pauw dans Gazet Van Antwerpen. "Pendant que certains jouaient tous les trois ou quatre jours, moi je travaillais sur ma condition et sur mon jeu. Je peux encore devenir meilleur".

Selon lui, les supporters n'ont pas encore vu le vrai De Pauw: "Je joue à une position qui est nouvelle pour moi et je m'y sens de mieux en mieux depuis quelques semaines. C'est une position où je n'ai jamais joué et je sens qu'à chaque match je progresse en écoutant les consignes du coach."

Les supporters ne sont pas tendres avec lui depuis quelques temps sur les réseaux sociaux: "Je ne lis pas ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et je ne lis pas les journaux. Mais je suis toujours un joueur qui pouvait compter sur le soutien de ses supporters. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours tout donné et j'ai toujouers eu une bonne relation avec les supporters. Je n'ai jamais manqué de confiance en moi".