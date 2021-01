Ostende ne cesse d'impressionner : "Nous rêvons d'être dans le top 4"

Le Zambien y est allé de son doublé contre le Standard de Liège ce jeudi soir. Mais ce ne fut pas suffisant pour qu'Ostende puisse enregistrer les trois points.

Ostende a failli s'imposer contre le Standard de Liège grâce à un doublé de Fashion Sakala élu homme du match, mais Merveille Bokadi en a décidé autrement en toute fin de rencontre en arrachant le partage. "Je suis content de ma performance et d'être l'homme du match mais je suis déçu que nous n'ayons pas gagner ce soir à cause de cette égalisation tardive", a souligné le Zambien au micro d'Eleven Sports.

Ostende réalise pour l'instant une saison incroyable et est aux portes du top 4. Sixième avec 36 points, le KVO est à deux unités du Standard classé à la 4ème position. "Nous faisons une belle saison mais notre rêve depuis le début est de se battre pour être dans ce top 4. Nous travaillons dur mais nous devons rester focus pour la suite", a souligné le feu follet ostendais.

© photonews

"Si je suis sorti parce que j'étais fatigué ? Non, j'étais prêt à jouer l'entierté de la rencontre mais le changement était tactique car nous jouons encore dimanche. Le coach voulait me préserver et pensait que nous allions l'emporter. Malheureusement, nous ne prenons qu'un point", a précisé le meilleur buteur du KVO (11 buts).

Fashion Sakala arrive en fin de contrat en juin prochain et peut déjà signer gratuitement là où il le désire. Au vu de ses performances, beaucoup de clubs sont intéressés par ses services. "J'aime Ostende et je suis heureux ici depuis trois ans. Je ne pense pas à cela, je reste concentré sur l'équipe. Si je pense au contrat, cela va me déconcentrer et cela n'aidera pas l'équipe", a conclu Sakala.