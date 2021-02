Ce week-end, Mouscron est parvenu à aller chercher un point du côté du Kehrweg face à Eupen (1-1). Les Hurlus enchaînent ainsi un cinquième match sans défaite.

La bonne série se poursuit du côté de Mouscron, et ce sans avoir été brillant contre Eupen. Après l’ouverture du score des Pandas via un but gag, Matias Silvestre a égalisé de la tête pour les visiteurs. "Je suis content d'avoir marqué, cela ramène un point au final. Nous sommes parvenus à revenir dans une rencontre très compliquée. Nous voulions nous rattraper après les points perdus contre Waasland et Anderlecht", a confié le défenseur central âgé de 36 ans.

L’ancien défenseur de l'AC MIlan s’est directement blessé lors de son arrivée chez les Hennuyers après avoir seulement disputé cinq matchs avec Livourne en Serie B la saison dernière. "En arrivant en Belgique, personne ne me connaissait car j'ai fait toute ma carrière en Italie. Un inconnu à l'âge avancé. J'ai eu quelques soucis physiques en début de saison. Je voulais montrer qui était le vrai Matias Silvestre. Le club m’a fait confiance et je veux la rendre", a expliqué l'Argentin.

Avec les arrivées de joueurs expérimentés comme Christophe Lepoint et d’Hamdi Harbaoui, le joueur formé à Boca Junior se sent moins seul par rapport au début d’exercice. "De très bons transferts entrants qui vont nous aider et nous apporter plus d'expérience. C’est vrai que nous avions une équipe trop jeune en début de saison. Christophe et Hamdi sont venus combler cela et maintenant nous sommes en place. Nous sommes capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe du championnat", a conclu Silvestre.