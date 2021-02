Anderlecht se qualifie, Ashimeru se distingue

Face à des Liégeois accrocheurs, le Sporting d'Anderlecht a sorti un match sérieux pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Croky Cup.

On le sait, le premier tour de la Coupe de Belgique est parfois piégeux pour les clubds de D1A, demandez à Zulte-Waregem ce qu'ils en pensent. Sur la pelouse du RFC Liège, les joueurs de Vincent Kompany ont su jouer de façon sérieuse et sont montés en puissance tout au long des 90 minutes.

Car le début de la rencontre n'a pas été folichon. Les occasions sont rares, et on sent des Anderlechtois appliqués. D'ailleurs, le staff des Mauves a décidé de ne pas faire tourner l'effectif pour la rencontre, la preuve que le club prend cette compétition au sérieux. Petit à petit, à partir de la 20ème minute, le jeu des Anderlechtois va devenir plus offensif et les occasions vont se succéder. Ait El Hadj, avec une frappe frappe à côté, est le premier à tenter sa chance, Kerstenne lui répond. Le match va, malheureusement pour les Liégeois, tourner en faveur des visiteurs sur une erreur de la défense locale.

Une relance de Debaty, un mauvais contrôle de Rodes, une défense qui ne referme pas l'axe et Mukairu s'en va ouvrir le score (29', 0-1). Ce coup sur la tête, les hommes de Brncic vont le subir jusqu'à la pause car c'est un petit miracle que le score ne prenne pas une autre ampleur: Nmecha, Ait el Hadj, Bruun Larsen: tous se heurtent à un très bon Debaty.

© photonews

Après la pause, les Principautaires jouent plus haut et se créent la première occasion par Bruggemann, mais les Bruxellois reprennent vite la main. Nmecha trouve encore les gants de l'ancien Anversois, puis est un peu court sur un centre d'Amuzu. C'est un transfert hivernal qui va rassurer tout le monde chez les Mauves. Majeed Ashimeru entre au jeu à l'heure de jeu et il n'a besoin que de 5 minutes pour se distinguer en trompant Debaty après une belle action de Mukairu (67', 0-2).

Dans les têtes et dans les faits, la rencontre est terminée. Kompany peut alors faire ses changements et gérer la fin du match et peuvent remercier Delcroix, qui sauve un ballon sur la ligne. Avant de retrouver John Van Den Brom et Genk ce week-end, puis l'Union lors du prochain tour de cette Coupe de Belgique, Anderlecht s'est rassuré. C'est déjà ça...