Cristian Benavente et l'Antwerp, une aventure en deux temps: "Le départ de Leko m'a poussé à partir"

Cristian Benavente avait forgé une relation de confiance avec l'entraîneur croate. Mais une fois Ivan Leko en Chine, il a vite compris qu'il devrait bouger s'il voulait avoir voie au chapitre. Et il ne "pouvait pas rêver" d'une meilleure terre d'accueil que Charleroi.

S'il est "très heureux" de revenir à Charleroi et qu'il n'a pas hésité au moment de prendre sa décision, c'est aussi parce que Cristian Benavente a senti que le vent avait tourné pour lui au Bosuil. Et il ne s'en cache pas. "Le départ d'Ivan Leko m'a incité à partir" confirme-t-il. "J'étais arrivé à sa demande et on avait beaucoup discuté avant que je signe", précise encore le Péruvien.

La relation n'a, en revanche, pas été aussi fructueuse avec Franky Vercauteren. "Quand, après dix jours, le coach te dit qu'il n'a pas un bon feeling avec toi, il faut partir", explique le Péruvien. "C'est comme ça. Je voulais être heureux sur le terrain et la meilleure solution c'était de partir. Et je ne pense pas que j'aurais pu trouver un meilleur endroit que Charleroi pour rebondir."

"L'Europa League, c'était super"

L'Europa League restera le souvenir fort de Cristian Benavente à l'Antwerp.

Cristian Benavente gardera pourtant de bons souvenirs de son passage à l'Antwerp. "Ce n'était pas un passage facile, parce que je revenais d'une longue période sans jouer", dit-il pourtant. Mais il a su s'acclimater. Et il a participé à la superbe campagne européenne du Great Old, la toute première de sa carrière. "Franchement, l'Europa League, c'était quelque chose. On s'est qualifié, j'ai participé à tous les matchs, c'était super."

El Chaval aurait sans doute aimé jouer un peu plus en championnat, mais il ne fait pas la fine bouche. "On espère tout le temps jouer, mais j'avais une bonne relation avec Ivan Leko et ça s'est bien passé", explique celui qui n'a eu droit qu'à une seule titularisation en Pro League avant de débarquer à Charleroi.

Au total, Cristian Benavente aura disputé 15 rencontres sous la vareuse du Great Old. Avec un assist en Europa League, et deux buts en championnat à la clé. Dont un contre Charleroi, lors du dernier match de l'année 2020. Un but qu'il tâchera désormais de faire oublier du côté du Mambourg...

El Chaval avait inscrit un but lors de la victoire contre Charleroi fin décembre, il n'a ensuite joué qu'une minute sous les ordres de Franky Vercauteren.