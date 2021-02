Le Standard sans son meilleur joueur à Courtrai?

La Standard jouera ce mardi son huitième de finale de Croky Cup.

Le Standard peut, depuis le début de la saison, compter sur un Arnaud Bodart au plus haut niveau. Mais d'après la Dernière Heure les Sports, le gardien des Rouches est blessé aux quadriceps et serait plus que douteux pour le match de ce mardi à Courtrai.

Le cas échéant, ce serait donc Laurent Henkinet qui jouerait son premier match officiel sous le maillot du Standard. Selim Amallah et Nicolas Gavory seraient aussi absents pour cette rencontre.

Le Standard reste sur un bilan de 2 points sur neuf après le nul concédé à Sclessin contre OHL.