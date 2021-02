Pisté par Eupen cet hiver, Alex Craninx va changer de club

Le portier belge va changer de club.

Molde voit Alex Craninx quitter le club et rejoindre la saison prochaine Lilleström. Le portier belge âgé de 25 ans était le second gardien de but de Molde. La nouvelle saison de football en Norvège commence le 5 avril.

Le gardien de but né à Malaga a suivi sa formation au Real Madrid, mais n'a jamais fait partie de l'équipe première. Après des passages au Sparta aux Pays-Bas et à Carthagène en Espagne, il avait rejoint la Norvège et Molde durant l'été 2018.