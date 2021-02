Tuchel se sent seul: "La Saint-Valentin, c'est sur Zoom"

La crise liée au coronavirus fait aussi des dégâts moraux, même chez les sportifs.

Nommé à la tête de Chelsea en janvier, l'entraîneur Thomas Tuchel a eu la chance de rapidement rebondir après son licenciement du Paris Saint-Germain fin décembre. Cependant, avec les restrictions sanitaires liées au Covid-19 et la fin de l'année scolaire de ses enfants à Paris, le technicien allemand se retrouve totalement coupé de sa famille. Une situation difficile à vivre pour l'ex-coach de Dortmund.

"Ce n’est pas une situation facile, c’est impossible de voyager pour le moment. Les enfants vont à l’école mais ce serait bien si nous pouvions être ensemble. C’était notre choix et nous devons y faire face comme beaucoup d’autres personnes. Ce n’est vraiment pas facile, ils me manquent beaucoup. La Saint-Valentin, c'est une réunion Zoom. Sur le plan familial, c'est assez triste. Nous sommes des privilégiés. On est en sécurité et en bonne santé alors je n’ai pas trop envie de le plaindre", a tout de même relativisé Tuchel pour Sky Sports.