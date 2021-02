Noa Lang à son tour testé positif

Un pépin supplémentaire pour le Club de Bruges.

Noa Lang n'avait, de toute façon, pas fait le déplacement à Kiev, mais son absence se prolongera au-delà du seizième de finale de l'Europa League. Le Néerlandais avait des symptômes, mais n'était pas positif lors du test effectué ce lundi.

Son dernier test est en revanche revenu positif, comme le confirme Het Laatste Nieuws. Après Matej Mitrovic, Stefano Denswil et Hans Vanaken, Noa Lang est donc le quatrième joueur brugeois infecté par le Covid-19. Une liste qui comprend aussi le nom de Philippe Clement qui n'a pas non plus fait le déplacement en Ukraine.