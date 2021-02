Du retard à l'allumage pour Seraing, l'odeur de la D1A pour l'Union

Les Métallos ont eu la mauvaise idée de commencer la rencontre avec 10 minutes de retard. Et contre cette équipe de l'Union, c'est se tirer une balle dans le pied.

Lors de son dernier déplacement au Pairay, l' Union de Felice Mazzù s'était incliné sur le plus petit écart. Sur le banc des Métallos, Emilio Ferrera brillait par son absence, suspendu. Ce vendredi soir, l'ancien T2 du Standard était aussi absent pour cause de maladie. Un signe pour les Métallos? Absolument pas.

L'Union n'a même pas besoin de forcer son talent pour ouvrir le score. Un long ballon de Moris arrive chez François qui se joue facilement de Boulenger avant de servir Undav qui marque comme à la parade (5', 0-1). Trois minutes plus tard, Nadrani balaie Teuma dans le rectangle. Le penalty est sifflé par Monsieur Laforge, Vanzeir ne se fait pas prier pour ajouter un but à son compteur, le 18ème de sa saison en championnat (8', 0-2).

Le pire, c'est que l'Union ne sort pas la meilleure prestation de sa saison. Les occasions se font d'ailleurs assez rares pour les joueurs de Mazzù, mais ce n'est plus à eux de trouver le chemin des filets, chose que n'arrive pas à faire Seraing lors du premier acte. Deux malheureuses frappes, de Kilota et Mikautadze, qui ne trouvent même pas le cadre. Par contre, la nervosité prend le dessus et Monsieur Laforge a du travail.

La pause ne calme pas les esprits et les cartes jaunes pleuvent. Et comme le terrain se dégrade petit à petit, on ne voit plus grand chose au Pairay. L'Union prend position, Seraing ne trouve pas la solution et d'ailleurs Moris n'a aucun ballon à se mettre sous la dent, à part une frappe de Bernier à la 81ème minute. Comme cerise sur ce très maubvais gâteau, Boulenger est expulsé pour un second carton jaune (82ème).

L'Union s'impose donc et creuse l'écart, ce qui rapproche les Bruxellois de la D1A. Avec 18 points d'avance (avec un match de plus) à 8 journées de la fin, le titre est pratiquement dans la poche. Pour les Métallos, la deuxième place est en danger puisqu'ils n'ont qu'un point d'avance sur Westerlo avec un matches de plus. Sale soirée pour les Mosans au Pairay.