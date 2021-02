Mouscron-Cercle, Zulte-Standard, Anderlecht-Courtrai... les arbitres du week-end

L'Union Belge a désigné les arbitres qui officieront au cours de la 28e journée de championnat, qui débutera ce vendredi, derrière les Casernes.

C'est Alexandre Boucaut qui donnera les premiers coups de sifflets du week-end à Malines, où le Kavé reçoit la Gantoise. Samedi, Jasper Vergroote dirigera les débats entre Eupen et Ostende, tandis que monsieur Lardot sifflera l'importante rencontre de bas de classement entre l'Excel Mouscron et le Cercle de Bruges et que Kevin Van Damme s'occupera de Waasland-Beveren - Charleroi.

Wim Smet a été désigné pour siffler Zulte Waregem-Standard. Lawrence Visser sera présent au Lotto Park pour la rencontre entre Anderlecht et Courtrai et c'est Jan Boterberg qui clôturera la 28e journée au sifflet de Bruges-OHL, lundi soir.