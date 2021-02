Joao Félix a décidé de s'inviter à la table de Kylian Mbappé et d'Erling Braut Håland

Le jeune prodige portugais a décidé de suivre les traces du Français et du Norvégien.

Joao Félix (21 ans, 27 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) veut lui aussi s’inviter à la table de Kylian Mbappé et d'Erling Braut Håland qui n'arrêtent pas d'impressionner et qui sont logiquement considérés comme les grandes stars de demain.

"Messi et Ronaldo ont atteint un niveau qu'aucun autre joueur n'a atteint. Mbappé et Håland sont sur la bonne voie", a confié Félix. "Je veux faire de même et montrer aux gens que nous pouvons également atteindre ce niveau", a indiqué le Portugais pour The Telegraph.