Ruud Vormer confiant avant Club de Bruges-Dynamo Kiev : "Nous avons assez de qualités dans notre équipe"

Ce jeudi soir, le Club de Bruges croisera le fer avec le Dynamo Kiev en seizième de finale retour de l'Europa League.

Ce mercredi matin, le Club de Bruges a vu les noms de Simon Mignolet et de Charles De Ketelaere s'ajouter à la longue liste des joueurs indisponibles et touchés par le coronavirus qui qui comprend déjà l'entraîneur Philippe Clement et Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Mats Rits, Noa Lang et Stefano Denswil.

Toujours debout et en bonne santé, Ruud Vormer sera un joueur clé. "En tant qu'équipe, vous pouvez accomplir beaucoup de choses, et nous allons le montrer. Il est vrai qu'avec Hans et compagnie, cela aurait pu être plus facile, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Toutefois, les gars présents ont toutes les qualités nécessaires pour permettre à l'équipe de s'imposer. Cela devrait fonctionner avec ce groupe, mais bien sûr, c'est toujours le Dynamo Kiev en face", a déclaré le capitaine des Blauw en Zwart.

Vormer ne croit pas que le Club va soudainement devenir un outsider maintenant. "Nous avons assez de qualités dans notre équipe, même sans les absents. Nous sommes prêts et l'entraînement s'est très bien déroulé aujourd'hui. Demain, il faut gagner car nous voulons aller plus loin dans cette compétition", a souligné le Néerlandais.