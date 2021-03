🎥 Un nouveau but pour CR7, une victoire en deux temps pour la Juve

La Juve avait perdu des plumes le week-end dernier, elle reprend sa marche en avant en Serie A.

Ce fut compliqué, mais la Juventus a obtenu gain de cause contre le promu Spezia, en ouverture de la 25e journée du championnat italien. Brouillons et presque inoffensifs en première période, les Turinois ont dû attendre la seconde période pour frapper.

Et c'est le revenant Alvaro Morata qui a mis la Vieille Dame sur le bon chemin. Monté à la 61e minute de jeu, l'attaquant espagnol a ouvert le score... 60 secondes plus tard, grâce à un débordement et un excellent service de Federico Bernardeschi, lui aussi tout juste monté au jeu.

Quelques minutes plus tard, Federico Chiesa s'est chargé d'enfoncer le clou pour conforter la victoire turinoise et Cristiano Ronaldo a, lui aussi, participé à la fête, en inscrivant le troisième et dernier but de la soirée, son 20e en Serie A cette saison. La Juve en profite pour revenir à sept points de l'Inter, qui se déplace à Parme jeudi soir et à quatre du Milan AC, qui reçoit Udinese mercredi.