Philippe Clement est de retour: "Je n'ai jamais été aussi malade, et certains ne sont pas encore au top"

Philippe Clement a manqué trois matches du Club et sera de retour sur le banc pour la rencontre de ce jeudi à Sclessin.

Le Club de Bruges a été perturbé par le Coronavirus ces derniers jours, au point de devoir faire la demande de report pour un match de Pro League, le déplacement à La Gantoise. Philippe Clement a lui aussi été touché par cette épidémie.

"Ca a été mouvementé", déclare Clement en conférence de presse. "Je n'ai jamais été aussi malade et fatigué. Pendant ce temps il y a eu beaucoup de matches. Je tiens d'ailleurs à remercier tout me monde quant à la façon dont tout s'est passé pendant mon absence".

"J'ai tout vu et j'ai tout suivi, même les entraînements. Je n'ai pas joué à "Big Brother", mais tout le monde était déçu après la défaite contre Kiev. Le groupe a fait son maximum et je suis fier de ce que le groupe a montré, c'est à dire faire en sorte que tout se passe au mieux possible sans que l'on puisse se rendre compte des absences".

Des joueurs sont donc de retour pour le déplacement au Standard, comme Noa Lang, Mats Rits et Hans Vanaken. "On ne pourra pas s'attendre à un rendement et à un engagement total de leur part, certains ne sont pas encore au top. Nous allons encore compter sur tout le monde pour cette rencontre", conclut Clement.