Des revenants, Bas Dost absent: le groupe brugeois qui se déplacera à Sclessin

Quatre retours pour le Club de Bruges en Coupe de Belgique.

Refroidi par le Dynamo Kiev en Europa League la semaine prochaine, le Club de Bruges n'a plus que le doublé Coupe-championnat à l'esprit. Première étape importante, jeudi soir, pour les Blauw en Zwart, qui vont tenter de passer l'écueil liégeois pour atteindre le dernier carré de la Coupe de Belgique.

Avec de nombreuses bonnes nouvelles: en plus de Philippe Clement, Noa Lang, Hans Vanaken, Matej Mitrovic et Hans Vanaken font leur retour dans le groupe. Mats Rits et Charles De Ketelaere sont, en revanche, toujours en quarantaine et Bruges devra aussi faire sans son buteur, Bas Dost, blessé aux ischios-jambiers depuis la réception du Dynamo.