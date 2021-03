Wim De Decker, ancien coach de Gand, va rebondir en D1B

Sans poste depuis son éviction de La Gantoise, Wim De Decker va rejoindre la D1B et le club de Deinze.

D'après les informations de Het Laatste Nieuws, l'ancien coach de l'Antwerp et de La Gantoise Wim De Decker (38 ans) va retrouver la D1B, qu'il a connue à la tête du Great Old : il devrait devenir le nouveau T1 de Deinze, et succéder à David Gevaert à partir de la saison prochaine.

Le club de Deinze a des ambitions claires : accéder à la D1A à court ou moyen terme, et De Decker a sur son CV une promotion acquise avec l'Antwerp en 2017 avant de voir débarquer Laszlö Bölöni au Bosuil. Peut-il le refaire ?