L'Antwerp tient peut-être son match référence avant une fin de saison corsée : "C'était le match qu'il nous fallait"

Nill De Pauw était ravi et soulagé après la victoire étriquée de samedi.

L'Antwerp tient peut-être son match référence pour se relancer en cette fin de championnat.

Les hommes de Franky Vercauteren l'ont emporté 4-2 malgré 70 minutes en infériorité numérique. Le genre de rencontre et de circonstances qui peuvent souder ou resouder un groupe : "Nous avons débuté le match avec des bonnes intentions. Nous avons exercé une forte pression et créé de bonnes occasions grâce à Mbokani et Lamkel Zé. Nous voulions vraiment remporter la victoire. Nous l'avons vraiment fait en équipe aujourd'hui", confiait Nill De Pauw après la partie.

L'Antwerp n'avait plus gagné depuis six rencontres (Europa League y compris) : "C'était vraiment le match qu'il nous fallait. Nous avons perdu les deux derniers contre le Standard et STVV, et là à domicile nous devions vraiment aller chercher les 3 points. Cette victoire 4-2, à dix contre onze est simplement fantastique !"

Il reste désormais quatre rencontres de saison régulière, et le Matricule 1 aura très fort à faire avec des oppositions face à Bruges, Anderlecht, Mouscron et Genk.