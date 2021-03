Christophe Lepoint sur l'avenir de Mouscron : "Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'année prochaine"

Le club est dans une situation délicate et la relégation n'est pas le seul problème.

Avec sa victoire face au Standard, l'Excel Mouscron a fait un pas de plus vers le maintien mais rien n'est joué. Invité lors de La Tribune, Christophe Lepoint s'est confié sur les problèmes actuels du club mais surtout sur l'avenir de ce dernier.

"Pour l'instant, non. Après l'entraînement mercredi, Paul Allaerts est venu nous voir et on a eu une petite réunion. Il nous a dit que le club allait avoir des retards de paiement pour ce mois-ci parce que Lille n'a pas fait un versement à monsieur Lopez et donc ils devaient chercher une solution", explique-t-il.

"Quand j'ai eu cette annonce, j'ai eu un peu peur parce que je ne savais pas comment le groupe allait réagir mais je tiens à féliciter tout le monde parce qu'on est resté concentré sur notre travail. Et cinq minutes avant le match, Paul Allaerts est venu dans les vestiaires pour dire que tout était réglé."

"Cette situation m'inquiète, elle inquiète aussi les joueurs, les supporters, les gens qui travaillent au club. Je crois que cette année, on va la terminer mais ce qui m'inquiète le plus c'est pour l'année prochaine avec cette histoire de licence qui va revenir sur la table. Est-ce que monsieur Lopez va rester ? Est-ce qu'il va vendre le club, trouver un acheteur ? Il y a plein d'incertitudes", conclut Lepoint.