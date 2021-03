Julien Ngoy revient sur l'intérêt du Standard : "Pourquoi aller voir ailleurs ?"

Suivi par le Standard cet hiver, Julien Ngoy est finalement resté à Eupen. Une décision que ne regrette pas l'attaquant des Pandas.

Julien Ngoy est toujours à Eupen. Pourtant, le joueur de 23 ans aurait pu rejoindre le Standard en janvier dernier. Dans des propos accordés au quotidien La Capitale, il est revenu sur l'intérêt du club liégeois à son encontre. Quelques mois plus tard, force est de constater qu'il ne regrette pas d'être resté chez les Pandas.

L'ancien international espoir belge apprécie la stabilité que lui offre l'Alliance. "C'est flatteur qu'un grand club comme le Standard s'intéresse à vous, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est bien que cela ne se soit pas fait [...] Je voulais vraiment faire une saison complète ici. Qu'Eupen refuse de négocier, c'était flatteur aussi. C'est qu'on a confiance en moi et que je donne satisfaction. Et honnêtement, je me sens très bien ici, où j'ai mon temps de jeu. Pourquoi aller voir ailleurs ?"

Pour rappel, Julien Ngoy est arrivé à Eupen en août dernier, en provenance de Stoke City. Aujourd'hui, l'attaquant formé au Club Bruges semble s'épanouir sous les ordres de Beñat San José. En 30 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit cinq buts jusqu'à présent. Ses performances devraient encore attiser les convoitises sur le marché des transferts cet été.